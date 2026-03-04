北陸電力の志賀原子力発電所をめぐって、富山県と石川県の株主が再稼働の差し止めを求めていた裁判で判決です。富山地方裁判所はきょう、差し止めを認めず、株主側の訴えを退けました訴えていたのは、富山県と石川県に住む北陸電力の株主です。北陸電力の経営陣を相手取って2019年に訴えていました。志賀原発は、東日本大震災があった2011年から1号機、2号機とも運転を停止したままです。北陸電力は現在、2号機の再稼働を目指し、