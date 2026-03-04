お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が、3日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）に出演。大阪で“ナンバー1”の人気がある芸人について言及した。番組には、フットボールアワー・岩尾望が出演。鬼越トマホークとは、同じカンテレの「フットマップ」で共演経験があるなどと紹介すると、MCの東野幸治が「関西の需要あんねや？」と鬼越に質問した。鬼越・良ちゃんは「やっぱり関西の人は、こういう下品な人が好