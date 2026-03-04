アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。3月3日（火）の配信では、株式会社yutori代表取締役社長・ゆとりくんこと、片石貴展さんが登場。リスナーからの人間関係の悩みに、独自の視点で回答した。「ミスが多い新卒の女性部下をどう叱ればいいか」と悩む48歳の男性リスナーに対し、片石さんは「タロットカードを勉強しましょう」という意外な解決策を提