【第15話】 3月4日公開 第15話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は3月4日、原作・森崎せり氏、マンガ・あのにむ氏による異世界ギャグマンガ「異世界ラブホテル こちらのお部屋はハーレムです」の第15話を竹コミ！にて無料公開した。 第15話では、高田は魔霊石の情報と引き換えに、エルフの女王ベアトラのパートナーとして舞踏会に参加することになる。しかしその陰には、