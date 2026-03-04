3月4日（現地時間3日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでニューオーリンズ・ペリカンズと対戦した。 レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。八村は2試合連続でベンチから出場した。 点の取り合いと