植木組が後場終盤に下げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６００億円から６４８億円（前期比２７．８％増）へ、営業利益を２４億７０００万円から３１億６０００万円（同１０．８％増）へ、純利益を１７億円から２０億７０００万円（同７．０％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を９０円から１００円へ引き上げたが、目先の材料出尽くし感が強いようだ。前期から繰り越