４日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。中東での軍事衝突が長期化するとの懸念が広がるなか、安全資産とされる国債需要が拡大した。 日経平均株価は午後に下げ幅を一段と広げ、一時２６００円を超す下げとなった。リスク回避ムードが広がるなか、ホルムズ海峡を航行する船舶を米軍が護衛することを検討していると伝わり、原油相場の上昇が一服した。インフレ圧力の高まりを見込んだ債券の売り持ち高を解消