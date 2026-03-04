ひらまつが急反発している。３日夜のテレビ東京系経済情報番組「ワールドビジネスサテライト」（ＷＢＳ）の「トップランナーの視点」で今後の成長戦略などが取り上げられ投資家の関心が向かったようだ。２０２８年度までに新ブランドの店舗９店舗を出店する計画であるほか、惣菜やスイーツを販売する新しい業態の展開も想定しているという。 出所：MINKABU PRESS