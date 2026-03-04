Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス＝４日ぶり反発。きょう、あいおいニッセイ同和損害保険（東京都渋谷区）と共同出資するスマートプラス少額短期保険（東京都千代田区）のサービス組み込み型の「旅行予約キャンセル保険」が、イーウェル（東京都千代田区）が提供する福利厚生サービス「ＷＥＬＢＯＸ（ウェルボックス）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。イーウェルが提供