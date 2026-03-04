BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにてグループ初のアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』を開催。公式Instagramでは、当日の衣装を紹介するソロショットが公開された。 【写真】①②黒衣装で一層際立つBE:FIRSTのカリスマ感③『MTV Unplugged: BE:FIRST』の様子 ■BE:FIRST、黒で統一した衣装のソロカット公開 「BE:FIRST solo look」として公開されたのは、黒壁の階段でそれ