クロスキャット [東証Ｐ] が3月4日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の34円→37円(前期は33円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を実施していくことを基本方針とし