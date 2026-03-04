内田洋行 [東証Ｐ] が3月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比48.9％増の60.5億円に拡大し、通期計画の163億円に対する進捗率は5年平均の31.6％を上回る37.1％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.1％増の102億円に伸びる計算になる。 同時に、期末一括配