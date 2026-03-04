4日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数86、値下がり銘柄数1439と、値下がりが優勢だった。 個別ではＦａｂｅｒＣｏｍｐａｎｙ、日本マクドナルドホールディングス、日本伸銅、高田機工、グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹなど10銘柄が昨年来高値を更新。日本ギア工業、タカセ、西川計測、ひらまつ、エンバイオ・ホールディングスは値上がり率上位に買われた。 一方、ぐるなび、キ