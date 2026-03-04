ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表は2日（日本時間3日）、アリゾナ州フェニックスでチームとしての活動をスタートさせた。これに先立ち、主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が、士気を高めるために選手・スタッフの前でスピーチを行ったが、これに対して「彼は最高の打者かもしれないが、リーダーではない」などの声が