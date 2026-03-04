リンクをコピーする

4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ37367423.7 49290 ２. 日経Ｄインバ 74327 113.84873 ３. 野村日経平均 7245065.4 56380 ４. 楽天Ｗブル 3914696.2 58650