4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数57、値下がり銘柄数536と、値下がりが優勢だった。 個別ではＷｅｌｂｙがストップ高。ソフトフロントホールディングス、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ＭＴＧは昨年来高値を更新。ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド、スカイマーク、チームスピリット、グロービング、サークレ