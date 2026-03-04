4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比41.6％増の9344億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.6％増の6865億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦＭＳＣＩ日本株女性 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 、ＷＴＩ原