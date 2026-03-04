日清食品は3月2日、「日清焼そばエクストリームU.F.O.」(希望小売価格259円/税別)を全国で発売した。「日清焼そばエクストリームU.F.O.」(希望小売価格259円/税別)同商品は、「日清焼そばU.F.O.」の発売50周年を記念する商品第1弾として発売された。ソース、麺、具材、ふりかけのすべてを"究極進化"。通常のU.F.O.と比べ、太さを約114%にアップした"ぶっといもちもち麺"と、濃さを約110%にアップし、つぶつぶ食感のガーリックを加