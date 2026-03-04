ミャンマーの少数民族武装勢力と共謀し、核物質や麻薬を密売して武器を調達しようとした罪などに問われていた日本国籍のエビサワ・タケシ被告に対し、アメリカ・ニューヨークの連邦地裁は20年の拘禁刑を言い渡しました。司法省は3日、核物質をミャンマーから密輸しようとした罪などに問われていたエビサワ・タケシ被告（61）に20年の拘禁刑の判決が下されたと発表しました。発表文によりますと、エビサワ被告は2019年から22年にか