アドバンは3月3日、「将来乗りたいクルマ」についての調査結果を発表した。調査は2025年1月〜2026年2月、Z世代1,575名およびバブル世代663名を対象にインターネットで行われた。○「将来乗りたいクルマ」TOP3「将来乗りたいクルマ」TOP3「将来乗りたいクルマ」を見ると、Z世代はフォルクスワーゲン(28.3%)が最多で、メルセデス・ベンツ(27.5%)、ヒョンデ(27.3%)が僅差で並んだ。一方、バブル世代はBMW(34.5%)とアウディ(34.5%)が同