タレント安田美沙子（43）が、3日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）に出演し、人生の節目について語った。番組では、全国の荒れる成人式で、特に目立っていた新成人たちのその後を追う特集を放送。安田は人生の節目について聞かれ、「2008年にフルマラソンをやったんです」と答えた。安田はこの年にホノルルマラソンで、フルマラソンに初挑戦した。「ホノルルマラソンに出て。“何かが見えるよ”って言われて。