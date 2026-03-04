いよいよ5日に開幕する2026WBC。広報事務局は1次ラウンド・東京プールにおける“お願い”を発表しました。開催地は東京ドーム。侍ジャパンが出場する試合のチケットはすでに完売しており、多くの来場者が見込まれます。そんな中、すべての入場ゲートではゲート式の金属探知機を使用した厳重な手荷物検査が実施されるほか、ペットボトルや水筒等のすべての飲料物の検査を実施。さらに1日で2試合を実施する日程もあるため、観客の入