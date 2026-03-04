政府が飲食料品の消費減税を検討するなか値引きシールを貼る手間を減らしたり、消費税率を柔軟に変えたりできるシステムが公開されました。【映像】AR活用したシステムを公開東芝テックが開発しているのは、AR＝拡張現実を活用して天井のカメラでお惣菜などを撮影し、容器に値引きシールが貼られたような映像を棚の画面に表示する技術です。従業員がシールを貼らずに済むだけでなく、今後は天候や売れ行きに応じて自動で値引き