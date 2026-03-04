北陸電力志賀原発の1号機（右）と2号機＝2025年1月、石川県志賀町北陸電力志賀原発1、2号機（石川県志賀町）が再稼働すると重大事故で北陸電に回復できない損害が生じかねないとして、富山、石川両県の一部株主が経営陣に再稼働差し止めを求めた訴訟の判決で、富山地裁は4日、請求を棄却した。争点だった経営陣の注意義務違反の有無について、矢口俊哉裁判長は「安全性を専門家に検討させ再稼働の可否を判断していれば、特段の事