◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBO世界フライ級タイトルマッチ12回戦オラスクアガ《12回戦》飯村樹輝弥（2026年3月15日横浜BUNTAI）東洋太平洋フライ級王者でWBO世界同級7位の飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）が4日、世界初挑戦に向け都内の所属ジムで練習を公開した。飯村は“チャンピオンカラー”の金髪姿に金色のグローブを着用してシャドーボクシングとミット打ちを披露。WBO王者アンソニー・オラスク