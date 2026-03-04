ノンフィクションライターの石戸諭氏が４日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、ＷＢＣについて選手の球場入りまでテレビ中継されることに「やりすぎ」と苦言を呈した。この日はＷＢＣの試合を特集。試合前には大谷翔平が子どもにサインをする神対応などが話題になったことなどを伝えた。スポーツに関心がない古市憲寿氏は、大谷のサインについて「サインもらってどうするの？」と身もふたもない質問。これ