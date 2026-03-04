国民民主党は4日、総務会を開き、2月の衆院選について「なんとか踏みとどまった」などとする総括を取りまとめた。国民の衆院選総括では、公示前からほぼ横ばいの28議席の獲得となった結果について、「『なんとか踏みとどまった』というのが実態である」として、「多くの候補者が日常活動・選挙運動も街宣＋SNSに終始してきたが、支持拡大の限界が露呈した」と明記した。そして、「高市首相による急な解散の影響で、新人候補の擁立