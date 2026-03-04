WBC前日練習5日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に、4日の東京ドームではここで1次リーグを戦う5チームが前日練習を行った。午後3時からの日本の練習には、俳優の渡辺謙が姿を見せた。66歳の渡辺は、ハリウッド映画「ラストサムライ」に出演するなど海外でも評価が高い。今回は、大会を日本国内で独占配信するネットフリックスの大会アンバサダーに就任したと発表されている。大の阪神ファンとしても知ら