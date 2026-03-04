AFC女子アジアカップサッカー女子日本代表（なでしこジャパン）は4日、オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ・グループC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦した。日本女子代表の公式SNSが大会メンバー26人を紹介した中で、意外な事実に反響が広がっている。2大会ぶり3回目のアジア制覇を目指す、なでしこJ。日本女子代表の公式Xは「『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』に臨むなでしこジャパンの所属クラブマッ