ウォーターフロントが、2026年春の最新傘トレンドや、選び方、おすすめの日傘を紹介している。2026年春の最新傘トレンド○3月から急増する強い日差しから肌と目を守る春の備え気象庁によると、紫外線量は観測開始以降年々増加している。また、年間を通じて比較すると紫外線は3月から増加し始め、4月の紫外線量は残暑の厳しい9月とほぼ同等ともいわれている。2026年も全国的に気温が高く、強い日差しが降り注ぐと予測されており、早