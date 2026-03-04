星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は3月19日から、春限定のディナーコース(15,730円)をメインダイニング「OTTO SETTE NASU(オット セッテ ナス)」で提供する。味が濃いトマトとクリーミーなチーズの冷製パスタ○夏より甘い「春のトマト」が主役一般的に夏が旬とされるトマトだが、本コースでは春に最も糖度が高まる完熟トマトを主役に使用する。その甘さを活かした冷製パスタなど、イタリア・トスカーナ州の