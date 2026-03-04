【ぽこ あ ポケモン：更新データ（Ver.1.0.1）】 3月4日 配信開始 ポケモンは3月4日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、更新データ（Ver.1.0.1）の配信を開始した。 3月5日発売予定の「ぽこ あ ポケモン」だが、発売前にアップデートの配信を開始。更新データ（Ver.1.0.1）ではいくつかの不具合が修正されている