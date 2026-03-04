【モデルプレス＝2026/03/04】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が4日、都内にて開催された『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日・TOHOシネマズ日比谷にて一週間限定公開）完成報告会に、森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、西垣匠、とともに出席。プレッシャーを感じた瞬間を明かした。【写真】櫻坂46人気メンバー、純白ドレス姿で登場◆山崎天、映画館で予告を鑑賞「ちょっ