ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作『泉京香は黙らない』が、NHK総合にて5月4日21時30分に放送されることが決定。飯豊まりえ演じる泉京香が主人公となる。【写真】高橋一生＆飯豊まりえ、夫婦でイベントに登場し笑顔本作は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。露伴（高橋一生）の担当編集にして、良き相棒