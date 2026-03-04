ＷＢＣで連覇を目指す侍ジャパンは４日、東京ドームで公式練習を行った。井端弘和監督（５０）やドジャース・大谷翔平投手（３１）ら首脳陣、選手らは強化試合を行った大阪から新幹線、バスを利用して東京に移動。東京ドームに到着後、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツからホーム用のユニホームに着替えて全体写真を撮影後、体を動かした。この日、ＪＲ新大阪駅では厳戒態勢が敷かれる中、居合わせた