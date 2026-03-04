第１回「関西アナウンス大賞」授賞式が４日、大阪市中央区の読売テレビで開催され、テレビ部門で毎日放送・川地洋平、ラジオ部門で朝日放送テレビ・小櫃裕太郎、特別賞部門で関西テレビ・竹上萌奈の３アナウンサーが大賞を受賞した（受賞作品は後述）。川地アナは名古屋市出身の入社６年目、小櫃アナは東京・北区出身の入社３年目、竹上アナは群馬・高崎市出身の入社１１年目。“非関西人”の３者が関西の放送局で栄えある賞を