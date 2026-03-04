巨人は４日、ジャイアンツ球場室内練習場で全体練習を行った。侍ジャパンのサポートメンバーとして２月１４日からの宮崎事前合宿から侍ジャパンに同行していた中山礼都外野手（２３）は、３日の強化試合・阪神戦（京セラＤ）で役割を終え、チームに戻る。１軍は６、７日にオリックス戦（京セラＤ）、８日に阪神戦（甲子園）と今週末は関西遠征だが、阿部監督は中山について「一回、礼都は２軍に合流させる。試合と、あと練習