WILD BLUEの新曲「You」が、山下幸輝が出演するドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』主題歌に決定した。同曲は3月11日(水)に8th Digital Singleとして配信が開始される。あわせて新アーティスト写真も公開され、TikTokでは「You」の先行配信もスタートした。◆WILD BLUE 新アーティスト写真「You」は、「ABEMA」とショートドラマプロジェクト「ショードラ」が共同で贈る、縦横連動ハイブリッドドラマ『バッドチョイス・グッドラブ