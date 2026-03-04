◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（４日・横浜）プロ初先発した中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）は４回６安打３失点と苦戦した。全イニングで先頭打者に安打を浴びる苦しい投球。四球は１つだったが「やっぱりコントロール。一日でも早く直さないと。初球のストライク率が悪いから（カウントが悪くなり）先頭打者の出塁につながってしまう。早急に改善しないと」と猛反省した。２回に先頭の宮崎の左中間二塁打から２死