明日5日は広い範囲で晴れるでしょう。九州から東北の太平洋側では、春の4K「強風」「乾燥」「寒暖差」「花粉」に注意が必要です。北日本を中心に「強風」晴れエリアは「乾燥」春の5K は強風・乾燥・寒暖差・花粉・黄砂のことで、頭文字「K」をとったものです。明日5日もその中の4つ、強風・寒暖差・花粉・乾燥にご注意ください。1つめの「K」は強風です。明日5日にかけて、東の海上を進む低気圧がさらに発達するでしょう。等圧線