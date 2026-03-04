【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、会議は5日午前開幕、12日午後閉幕の計8日間と説明した。議事日程は11項目あり、開催に向けた準備作業が完了したと述べた。