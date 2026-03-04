江蘇省連雲港市海州区のスーパーで野菜を選ぶ消費者。（資料写真、連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、今年は内需拡大という戦略的基点を堅持し、消費を活性化させ、強大な国内市場の構築を推進すると述べた。