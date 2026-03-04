セブン‐イレブン・ジャパンは、セブンプレミアムアイスクリームの看板商品『セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク』（税込246.24円）をリニューアルし、10日より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【横から写真】ザクザク食感がたまらない…『ザ・クレープ pique cafe』2001年、コンビニエンスストア業界でいち早く“ワッフルコーン”を採用し、試行錯誤の末に誕生した『セブンプレミアム ワッフルコーン