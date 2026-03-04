『AnimeJapan 2026』アンバサダーを務める櫻坂46・松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で行われた『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の授賞式に出席し、2年連続でプレゼンターを務めた。【集合ショット】にっこり笑顔！2年連続でプレゼンターを務めた森田ひかるら櫻坂46でも特にアニメ好きメンバーである5人が登場。中嶋は「以前より櫻坂46のメンバーと一緒に