櫻坂46が4日、都内で「Anime Japan 2026」授賞式に登壇した。櫻坂46は2年連続でアンバサダーを務める。以前よりもアニメへの関心が高まったメンバーも多く、中嶋優月（23）は「メンバーとアニメを見ることがすごく増えて。的野（美青）に誘ってもらって『鬼滅の刃』の映画を観に行きました。メンバーの小島（凪紗）に15作品くらいアニメの作品を教えてもらいました」と変化を明かした。人気作品「推しの子」を見たという森田ひか