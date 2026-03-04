櫻坂46が4日、都内で「Anime Japan 2026」授賞式に登壇した。櫻坂46は2年連続でアンバサダーを務める。授賞式では「アニメ化してほしいマンガランキング2026」が発表された。1位には「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」（小学館）が輝いた。トロフィーを贈呈した森田ひかる（24）は、同作について「短編のように描かれているので読みやすかったですし、読み進めていくにつれて、（主要登場人物の）2人の関係性がどうなっ