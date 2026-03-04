4日のボートレース平和島「第24回府中市長杯」3日目は強い北寄りのホーム向かい風が吹いて水面状況が悪化したため、8R以降が中止、打ち切りとなった。順延はせず、最終日の優勝戦は日程通りの6日に実施される見込み。