４日午前１１時５分頃、大阪府池田市五月丘の住宅に宅配業者を装った男が押し入った。男は玄関先で住人の女性（７６）に刃物のようなものを突きつけ、「強盗や」と脅迫。女性の顔と胸を蹴る暴行を加えた後、逃走した。金品の被害はなかったが、女性は顔の痛みを訴えているといい、府警池田署が強盗致傷事件として捜査している。発表では、男は黒色の上着に眼鏡とマスク、白色のキャップを着用し、ショルダーバッグを所持してい