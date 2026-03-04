クワバタオハラの小原正子（50）が4日までに自身のブログを更新。WBC強化試合の日本−オリックス戦を観戦したことを報告した。「すごく座席が前の方だったので選手の皆さんすぐそこに!!!」と選手らの写真を投稿した。「大谷選手も!どんな話してるんでしょーか笑いがおきてました」と報告した。「間近で迫力あるプレーを観ることができました!子供たちに大きな声ださないでいいと言われたけどまあまあ出しました」と明かし