深夜に複数の車が危険なドリフト走行を繰り返す様子がカメラに捉えられた。警察はドリフト走行などをした疑いで5人を逮捕した。容疑者らは、ドリフト仲間が集うグループに所属しているという。深夜に現れた危険なドリフト集団東京・大田区で2025年12月に撮影されたのは、タイヤをスピンさせ、弧を描くように走る危険なドリフト走行だ。何台もの車が白煙を上げながら走行していた。運転操作を誤ったのか、大きな音を立てて減速する